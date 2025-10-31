В ночь на 31 октября (с 19:00 30 октября) российская армия атаковала Украину баллистической ракетой и 145 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с разных направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Российские захватчики атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области РФ.

Также противник запустил беспилотники различных типов из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, что на территории России, а также с территории ВОТ АР Крым, а именно городов Чауда и Гвардейское. Около 90 из них были Шахедами.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены одна баллистическая ракета и 107 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 36 ударных БПЛА на 20 локациях.

В Воздушных силах добавили, что атака продолжается, ведь в воздушном пространстве еще есть несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 346-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

