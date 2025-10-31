В ночь на 31 октября армия РФ атаковала ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Сумах.

В Кременчуге на Полтавщине двое представителей ТЦК и СП получили огнестрельные ранения.

Сенат США одобрил отмену крупных глобальных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. На встрече с лидером Китая Си Цзиньпином глава Белого дома обошел тему санкций против РФ.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 31 октября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Сумах

Вечером 30 октября Сумы были под массированной атакой российских дронов. В течение часа оккупанты направили не менее десяти беспилотников по гражданской инфраструктуре города.

Есть попадания в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом в разных районах Сум, пострадали несовершеннолетняя девушка и пожилая женщина.

Сумская МВА сообщила, что под ударом оказался Ковпаковский район города, где повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Стрельба в ТЦК в Кременчуге

В Кременчуге 30 октября произошла стрельба в помещении районного ТЦК и СП.

Полиция привела к сборному пункту военнообязанного мужчину, который во время оформления документов достал пистолет, переоборудованный из травматического оружия, и открыл огонь.

В результате инцидента двое военнослужащих получили ранения голени. Стрелок задержан правоохранителями, ведутся следственные действия.

Сенат отменил глобальные пошлины Трампа

Сенат США 30 октября проголосовал за отмену глобальных пошлин, введенных Дональдом Трампом.

К демократам присоединились четыре сенатора-республиканца, поддержав резолюцию, которая прекращает действие повышенных тарифов для ключевых союзников США – ЕС, Японии, Южной Кореи, Канады и Бразилии.

Встреча Трампа и Си

Во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином Дональд Трамп заявил, что вопрос российской нефти не обсуждался.

Президент США подчеркнул, что стороны сосредоточились на возможностях завершения войны, а не на санкциях против Москвы.

Эксперты считают, что такая позиция подрывает эффективность санкционной политики, ведь Китай остается главным покупателем российской нефти.

Несмотря на недавнее введение ограничений против Роснефти и Лукойла, действия Трампа называют скорее символическими, направленными на сохранение стабильных отношений с Пекином.

