Подразделения Военно-морских сил ВС Украины нанесли успешный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.

Что известно о ракете Длинный Нептун и какие российские цели может поражать это оружие — читайте на Фактах ICTV.

Дальнобойная ракета Долгий Нептун: когда применяли

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук поделился информацией об использовании украинских ракет Нептун в прошлом году.

Он отметил, что оккупанты действительно опасаются этого оружия — и не без оснований. В прошлом году было более 50 поражений по врагу с помощью Нептунов. В ведомстве обычно не разглашают детали применения.

По словам Плетенчука, система Нептун уже доказала свою эффективность — ее активно применяют, и она демонстрирует реальные результаты на поле боя.

Ракета Длинный Нептун: что известно

Госпортал Оружие обнародовал ключевые технические характеристики и индексы новой украинской крылатой ракеты, которую ранее называли рабочим именем Длинный Нептун. Первый публичный показ ее внешнего вида состоялся во время Дня Независимости этого года.

По сообщению Defense Express, модернизированный ракетный комплекс получил официальное название Нептун-Д, а сама крылатая ракета имеет индекс РК360Л — эти данные были представлены на интерактивной выставке в Киеве.

Наиболее впечатляющий показатель — дальность полета, ведь РК360Л может преодолевать до 1000 км, то есть примерно в 3,5 раза больше ранее заявленных 280 км для противокорабельной версии Р360.

Параллельно повысили и боевую мощность, поэтому теперь масса боевой части выросла до 260 кг (по сравнению с 150 кг у противокорабельного варианта). Это нетипичное техническое решение, потому что обычно увеличение дальности достигают путем уменьшения веса боеголовки — здесь же достигли и больших расстояний, и большего веса БЧ.

Ракета стала физически больше, и теперь ее длина без ускорителя составляет около 6 метров, а диаметр корпуса — примерно 50 см. РК360Л остается универсальной — она предназначена для поражения как наземных, так и морских целей, что свидетельствует о наличии сложной системы наведения, вероятно с активной РЛГ-головкой для работы против движущихся кораблей.

Чтобы ракета эффективно действовала над сушей, украинские инженеры решили несколько сложных задач:

обеспечили полет над изменчивым рельефом (это сложнее, чем полет над ровной водной поверхностью);

реализовали возможность прохождения заданного маршрута без использования спутниковой навигации;

наладили систему наведения, способную точно поражать наземные цели — что технически сложнее, чем наведение на большой металлический объект в море.

Применение ракеты Нептун

Учитывая, что ракета Длинный Нептун, вероятно, является модификацией противокорабельной крылатой ракеты Нептун (Р-360), то эксперты предполагают, что ею можно будет так же поражать наземные цели, несмотря на то, что сама ракета изначально имела функционал для применения надводных целей.

В течение 2023 и 2024 годов ракета Нептун применялась против суден только дважды, когда были поражены корабль Коммуна, а также судно Константин Ольшанский. В обоих случаях цели не были утоплены, а только поражены. Во втором случае, речь идет об украинском корабле, который в 2014 году был захвачен Россией.

В то же время перечень наземных объектов, пораженных ракетой Нептун, значительно шире.

Так, в августе 2023 года в оккупированном Крыму был нанесен удар по РЛС 48Я6-К1 Подлет и ПУ ЗРК С-400 Триумф. Военные обозреватели предполагают, что удар, вероятно, был осуществлен именно ракетой Нептун, которая была модифицирована для применения по наземным целям.

В сентябре того же года, по заявлениям украинских чиновников, группа ударных БпЛА атаковала РЛС и антенны комплекса С-400/С-300, который был развернут в окрестностях оккупированной Евпатории. Впоследствии эти ПУ были уничтожены двумя крылатыми ракетами Р-360 Нептун.

Также в августе 2024 года ВСУ заявили, что был нанесен удар по российской системе ПВО С-300 в Ростовской области. Тогда также предполагалось, что для применения была использована ракета Нептун.

В той же Ростовской области РФ, в начале 2025 года, дальнобойная ракета Нептун поразила военный склад.

31 октября 2025 года стало известно, что подразделения ВМС ВС Украины нанесли точный удар по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска именно крылатыми ракетами Нептун.

