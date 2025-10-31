Россия атаковала Украину крылатой ракетой 9М729 наземного базирования, что вынудило президента США Дональда Трампа отказаться от договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Об этом сообщает Reuters.

Атака Украины ракетами 9М729

В 1987 году США и СССР подписали договор о ликвидации РСМД, который действовал до 2019 года.

Сейчас смотрят

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в течение последних месяцев Россия атаковала Украину крылатой ракетой 9М729, секретная разработка которой заставила Трампа отказаться от договора о контроле над ядерным оружием с Москвой во время своего первого срока на посту президента США.

Другой высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что с августа россияне 23 раза запускали эту ракету по Украине. Также Воздушные силы зафиксировали два запуска ракеты 9М729 в 2022 году.

Что известно о ракете 9М729

Ракета 9М729 заставила Америку выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в 2019 году. Вашингтон заявил, что эта российская ракета нарушает договор и способна преодолеть гораздо больше, чем 500 км, хотя россияне это отрицают.

По данным аналитиков вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, российская ракета может лететь на 2 500 км и нести ядерную или обычную боеголовку.

Военный источник Reuters сообщил, что ракета 9М729, которую россияне запустили 5 октября, пролетела более 1 200 км.

– Использование Россией запрещенной ДРСМД 9M729 против Украины в последние месяцы демонстрирует неуважение Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям президента Трампа, направленным на прекращение войны России против Украины, – отметил Андрей Сибига.

По его словам, предоставление Украине дальнобойных ракет поможет убедить Кремль пойти на прекращение войны. Киев неоднократно призывал Вашингтон предоставить американские ракеты Томагавк, которые не запрещены договором о РСМД, поскольку в то время они запускались только с моря.

Высокопоставленный источник сообщил, что удары ракетами 9М729 по Украине начались 21 августа – менее чем через неделю после саммита Трампа и Путина на Аляске.

Журналисты Reuters просмотрели изображения обломков после российского удара по селу Лапаевка Львовской области. Тогда в результате российской комбинированной ракетно-дроновой атаки погибли четверо членов одной семьи, среди которых 15-летняя девочка. Село находится более чем в 600 км от территории РФ.

На снимках видно, что два обломка ракеты, включая трубу с кабелями, имели маркировку 9М729.

По словам ученого по вопросам глобальной безопасности в Миддлбери-колледже (Вермонт, США) Джеффри Льюиса, труба, двигатель и обшивка двигателя соответствуют его представлениям о внешнем виде 9М729, а маркировка еще больше подтверждает это предположение.

Вопрос европейской безопасности

Западные военные аналитики считают, что применение россиянами ракет 9М729 для ударов по Украине посылает угрожающие сигналы Европе.

– Думаю, что Путин пытается усилить давление в контексте переговоров по Украине, – считает Уильям Альберке, старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum.

По его словам, ракета 9М729 была разработана для поражения целей в Европе.

На прошлой неделе Россия испытала крылатую ракету Буревестник с ядерным двигателем, а в среду заявила, что испытала торпеду с ядерным двигателем Посейдон.

4 августа Россия заявила, что больше не будет ограничивать места развертывания ракет средней дальности, которые могут нести ядерные боеголовки.

– Если будет доказано, что Россия использует по Украине ракеты средней дальности, которые легко могут быть ядерными, то это будет проблемой для европейской безопасности, а не только для Украины, – отметил бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман.

Российские дальнобойные ракеты

Россия имеет различные дальнобойные ракеты, например, морские Калибры или крылатые стратегические ракеты Х-101. Джеффри Льюис отметил, что 9М729 имеет несколько другие характеристики, что затрудняет противовоздушную оборону.

Договор о РСМД запрещал ракеты наземного базирования, поскольку пусковые установки являются мобильными и их относительно легко скрыть.

Старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований Дуглас Барри считает, что Россия может запускать ракеты 9М729 с земли из более безопасных мест.

Издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в 2019 году писало, что Россия может иметь не менее 64 ракет 9М729.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.