Служба внешней разведки Украины готовит список из 339 похищенных Россией детей, а также причастных к их депортации лиц и учреждений.

Подготовка списка похищенных украинских детей

Во время пресс-брифинга президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит усилия, чтобы причастные к похищению детей попали под санкции.

По словам главы государства, у Службы внешней разведки есть список 339 украинских детей, которых похитила Россия.

Сейчас смотрят

Кроме того, что Украина находит этих детей, президент попросил, чтобы наша разведка давала точные данные, с которыми очень сложно спорить россиянам.

— То есть через неделю-две у нас будет подготовлен документ, где будут полностью указаны 339 детей с адресами, — подчеркнул глава государства.

По его мнению, очень важно, что есть адреса, люди и соответствующие учреждения, которые забирали этих детей и изменяли все сведения, чтобы их не нашли.

В то же время президент Зеленский подчеркнул, что Украина приложит максимум усилий, чтобы упомянутые в документе Службы внешней разведки лица и учреждения попали под санкции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.