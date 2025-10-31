Украина вместе с союзниками работает над единым мирным планом. Никаких альтернативных документов от отдельных государств не существует.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.

Мирный план Украины

– В СМИ сейчас много сообщений об альтернативных «планах», мол, у США – один, у ЕС – другой, у отдельных стран – еще какие-то. Хочу четко заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более нет планов, из которых выбирает кто-то другой. Есть рабочие дискуссии по формулировкам, но все партнеры находятся в непрерывной коммуникации, — сказал Ермак.

Как отметил глава ОП, результатом станет единый документ, разработанный совместно Украиной и ее партнерами, который будет отражать украинские интересы.

Ермак заявил, что речь идет не о конкуренции инициатив, а о поиске синергии между Украиной, ЕС, США и другими партнерами, и добавил, что участие Вашингтона является принципиальным.

– Президенты Зеленский и Трамп, европейские лидеры одинаково считают, что любые переговоры должны начинаться с прекращения огня и по текущей линии соприкосновения. Все партнеры считают, что для успешной работы дипломатов огонь должен быть остановлен, – подчеркнул он.

По его словам, они высоко ценят лидерство президента Трампа как миротворца и считают, что именно он может способствовать в достижении справедливого, стабильного мира, обеспеченного надежными гарантиями безопасности.

Ермак рассказал, что в следующий понедельник, 3 ноября, в продолжение встречи лидеров стран-участниц Коалиции желающих состоится заседание Коалиции в режиме онлайн на уровне советников по национальной безопасности.

Он рассказал, что там стороны будут обсуждать все идеи, чтобы синхронизировать позиции и наработать дальнейшие шаги.

По его словам, президент Украины поддерживает постоянный контакт с лидерами государств-партнеров, а команда, в которую входят Офис президента, МИД, СНБО и другие структуры, активно сотрудничает со своими иностранными коллегами.

Ермак подчеркнул, что война происходит на территории Украины, поэтому именно украинская сторона будет определять окончательную конфигурацию мирного плана – ведь это вопрос справедливости и здравого смысла.

