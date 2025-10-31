Украина и союзники работают над единым мирным планом – глава ОП
- Украина вместе с союзниками формирует единый мирный план без альтернативных вариантов.
- Ермак подчеркнул: все партнеры действуют синхронно, никакой конкуренции между инициативами нет.
- На следующей неделе советники по безопасности обсудят шаги к совместному плану мира для Украины.
Украина вместе с союзниками работает над единым мирным планом. Никаких альтернативных документов от отдельных государств не существует.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.
Мирный план Украины
– В СМИ сейчас много сообщений об альтернативных «планах», мол, у США – один, у ЕС – другой, у отдельных стран – еще какие-то. Хочу четко заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более нет планов, из которых выбирает кто-то другой. Есть рабочие дискуссии по формулировкам, но все партнеры находятся в непрерывной коммуникации, — сказал Ермак.
Как отметил глава ОП, результатом станет единый документ, разработанный совместно Украиной и ее партнерами, который будет отражать украинские интересы.
Ермак заявил, что речь идет не о конкуренции инициатив, а о поиске синергии между Украиной, ЕС, США и другими партнерами, и добавил, что участие Вашингтона является принципиальным.
– Президенты Зеленский и Трамп, европейские лидеры одинаково считают, что любые переговоры должны начинаться с прекращения огня и по текущей линии соприкосновения. Все партнеры считают, что для успешной работы дипломатов огонь должен быть остановлен, – подчеркнул он.
По его словам, они высоко ценят лидерство президента Трампа как миротворца и считают, что именно он может способствовать в достижении справедливого, стабильного мира, обеспеченного надежными гарантиями безопасности.
Ермак рассказал, что в следующий понедельник, 3 ноября, в продолжение встречи лидеров стран-участниц Коалиции желающих состоится заседание Коалиции в режиме онлайн на уровне советников по национальной безопасности.
Он рассказал, что там стороны будут обсуждать все идеи, чтобы синхронизировать позиции и наработать дальнейшие шаги.
По его словам, президент Украины поддерживает постоянный контакт с лидерами государств-партнеров, а команда, в которую входят Офис президента, МИД, СНБО и другие структуры, активно сотрудничает со своими иностранными коллегами.
Ермак подчеркнул, что война происходит на территории Украины, поэтому именно украинская сторона будет определять окончательную конфигурацию мирного плана – ведь это вопрос справедливости и здравого смысла.