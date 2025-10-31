Потери врага на 31 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 346-й день полномасштабной войны составляют около 1 141 830 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 31 октября 2025

личного состава – около 1 141 830 (+970) человек;

танков – 11 310 (+5);

боевых бронированных машин – 23 519 (+5);

артиллерийских систем – 34 128 (+39);

РСЗО – 1 533 (+2);

средств ПВО – 1 233 (+1);

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 355 (+648);

крылатых ракет – 3 917 (+37);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 111 (+118);

специальной техники – 3 986.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 346-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

