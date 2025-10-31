Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Потери РФ на 31 октября: уничтожено 970 оккупантов, пять танков и 39 артсистем
Потери врага на 31 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 346-й день полномасштабной войны составляют около 1 141 830 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 31 октября 2025
- личного состава – около 1 141 830 (+970) человек;
- танков – 11 310 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 519 (+5);
- артиллерийских систем – 34 128 (+39);
- РСЗО – 1 533 (+2);
- средств ПВО – 1 233 (+1);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 355 (+648);
- крылатых ракет – 3 917 (+37);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 111 (+118);
- специальной техники – 3 986.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 346-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
