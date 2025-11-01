Выходные и следующая неделя порадуют украинцев приятными, как для ноября, температурами. В некоторых областях столбики термометров даже покажут +20 градусов. В то же время по Украине возможны кратковременные дожди.

Подробнее о том, какой будет погода в течение следующих 7 дней – Фактам ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине на выходные

Хотя в ночь на субботу, 1 ноября, в западных регионах, в Житомирской, Винницкой областях, местами возможны заморозки 0-2 градуса, они продержатся недолго, буквально несколько часов перед рассветом. Да и будут достаточно локальными.

По всей территории Украины дневные максимумы будут преимущественно на уровне комфортных 10-16 градусов тепла. А в Одесской области, в западных регионах и в Крыму в течение выходных температура поднимется даже до 17-20 градусов.

Ветер в субботу будет преимущественно с северо-запада, а вот с воскресенья перейдет на южные направления и будет нести более теплый воздух.

— Таким образом, погода в основном достаточно теплая для этого времени года, особенно в дневные часы. Но, опять же, это температурные тенденции не по всей территории Украины, а по отдельным южным регионам, и они немного затронут и западные области, — отмечает эксперт.

Погода в Украине в начале недели

В начале следующей недели, в понедельник, атмосферный фронт в западных областях может принести очередные дожди, но они будут небольшие и кратковременные.

В дальнейшем, 4-5 ноября, будет преобладать сухая погода, осадков не ожидается. Только 4 ноября в западных, а днем в северных и центральных областях местами могут пройти небольшие дожди. Такую тенденцию принесет атмосферный фронт, который 3-го числа господствовал в западных областях.

— Но после его прохождения у нас снова будет повышаться атмосферное давление, и начиная с 6 ноября и до конца недели прогнозируемо без осадков, — говорит Наталья Птуха.

Температурные показатели ночью 4 и 5 ноября будут равны 4-10 градусам тепла, днем — 9-15 градусов выше нуля. На юге Украины столбики термометров покажут даже +18 градусов.

А после 6 ноября станет немного прохладнее. Так, ночью температура воздуха будет 2-8 градусов тепла, а днем останутся комфортные 9-16 градусов выше нуля.

Таким образом, первая декада ноября отметится комфортными температурными показателями, которые будут даже немного выше климатической нормы для этого периода года.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на ноябрь 2025 года.

