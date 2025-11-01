Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;

– территория, откуда оккупанты выбиты; зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля;

– территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля; серые участки – территория, требующая уточнения;

– территория, требующая уточнения; красные участки – территория, захваченная оккупантами;

– территория, захваченная оккупантами; черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;

– территория Крыма и ОРДЛО; розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы, аэродромы, флот и направления атак оккупантов.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий liveuamap.com

На карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;

– правительство Украины, НАТО, другие западные силы; красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.

