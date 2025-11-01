Страны G7 помогут Украине восстановить энергетику после российских ударов
- Министры энергетики стран G7 осудили российские удары по энергетической инфраструктуре Украины.
- В заявлении подчеркивается, что атаки имеют разрушительные социальные, экономические и экологические последствия для украинцев, особенно для самых уязвимых групп.
- G7 подтвердила готовность поддерживать энергетические потребности Украины и помогать в ремонте и восстановлении критической инфраструктуры.
Министры энергетики стран Группы семи в субботу решительно осудили российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и подтвердили готовность помогать Киеву в ее восстановлении.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном канадским председательством в G7.
Министры G7 осудили атаки РФ по энергетике
В документе отмечается, что удары России по украинской энергосистеме продолжают наносить разрушительные социальные, экологические и экономические последствия для украинского народа, серьезно влияя на самые уязвимые слои населения.
Министры подчеркнули, что будут совместно работать над обеспечением энергетических потребностей Украины и поддержкой ее усилий по ремонту и восстановлению критической инфраструктуры.
Помощь, как подчеркнуто в заявлении, будет поступать, в частности, через Координационную группу G7+ по энергетике Украины, Фонд энергетической поддержки Украины и в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
– Группа семи продолжает поддерживать восстановление энергетического сектора Украины путем предоставления прямой финансовой помощи, кредитных линий, страхования рисков, согласования политики и ресурсов, а также создания условий для долгосрочных инвестиций частного сектора, – отмечается в заявлении.
Страны G7 также заявили, что и дальше будут принимать меры по усилению ограничений и ликвидации “теневого флота” танкеров России с целью сокращения доходов, связанных с войной.
Накануне Канада сообщила об ускорении выплаты финальной части своего взноса – 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины.
Кроме того, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о выделении около 150 миллионов долларов на обеспечение Украины электроэнергией и отоплением в преддверии зимнего сезона.