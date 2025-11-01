Министры энергетики стран Группы семи в субботу решительно осудили российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и подтвердили готовность помогать Киеву в ее восстановлении.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном канадским председательством в G7.

Министры G7 осудили атаки РФ по энергетике

В документе отмечается, что удары России по украинской энергосистеме продолжают наносить разрушительные социальные, экологические и экономические последствия для украинского народа, серьезно влияя на самые уязвимые слои населения.

Министры подчеркнули, что будут совместно работать над обеспечением энергетических потребностей Украины и поддержкой ее усилий по ремонту и восстановлению критической инфраструктуры.

Помощь, как подчеркнуто в заявлении, будет поступать, в частности, через Координационную группу G7+ по энергетике Украины, Фонд энергетической поддержки Украины и в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

– Группа семи продолжает поддерживать восстановление энергетического сектора Украины путем предоставления прямой финансовой помощи, кредитных линий, страхования рисков, согласования политики и ресурсов, а также создания условий для долгосрочных инвестиций частного сектора, – отмечается в заявлении.

Страны G7 также заявили, что и дальше будут принимать меры по усилению ограничений и ликвидации “теневого флота” танкеров России с целью сокращения доходов, связанных с войной.

Накануне Канада сообщила об ускорении выплаты финальной части своего взноса – 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины.

Кроме того, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о выделении около 150 миллионов долларов на обеспечение Украины электроэнергией и отоплением в преддверии зимнего сезона.

