В ночь на 1 ноября (начиная с 18:30 31 октября) российские войска совершили массированную атаку 223 ударными беспилотниками типов Shahed, Гербера и других.

Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.

Атака на Украину 1 ноября 2025

Атака происходила по направлениям Курск, Миллерово, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск в РФ и из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

Около 140 из запущенных дронов составляли Шахеды.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы сил обороны Украины.

По предварительным данным на 09:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 206 вражеских беспилотников разных типов — на севере, юге и востоке страны.

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 17 дронов в семи локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 347-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.