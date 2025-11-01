РФ ночью атаковала Украину 223 дронами: сколько целей обезвредила ПВО
- В ночь на 1 ноября русские войска атаковали Украину 223 ударными беспилотниками типов Shahed, Гербер и других.
- Атака осуществлялась по направлениям Курск, Миллерово, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ТОТ АР Крым).
- По состоянию на 09:30 силы ПВО сбили или подавили 206 вражеских дронов.
В ночь на 1 ноября (начиная с 18:30 31 октября) российские войска совершили массированную атаку 223 ударными беспилотниками типов Shahed, Гербера и других.
Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.
Атака на Украину 1 ноября 2025
Атака происходила по направлениям Курск, Миллерово, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск в РФ и из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Около 140 из запущенных дронов составляли Шахеды.
Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы сил обороны Украины.
По предварительным данным на 09:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 206 вражеских беспилотников разных типов — на севере, юге и востоке страны.
Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 17 дронов в семи локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 347-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.