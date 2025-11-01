В течение второго месяца осени 2025 года российская армия потеряла более 31 тыс. военнослужащих личного состава.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины 1 ноября.

Минобороны Украины о потерях РФ в октябре

— В октябре армия РФ потеряла более 31 тыс. человек личного состава, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны Украины, это условно равно численности личного состава трех дивизий.

В Генеральном штабе ВСУ подсчитали, что Силы обороны Украины в октябре нанесли удары по 230 боевым бронированным машинам, более 800 артсистемам, 29 реактивным системам залпового огня (РСЗО) и 93 танкам, что условно равно численности трех танковых батальонов.

По информации Генштаба, по состоянию на утро 1 ноября, общие потери личного состава войск России составляют около 1 142 730 убитыми и ранеными на 1 347-ю сутки полномасштабной войны.

В Генштабе рассказали, что украинские защитники ликвидировали около 900 российских оккупантов за сутки.

