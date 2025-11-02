Число погибших в результате вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области 1 ноября возросло до четырех человек.

Об этом 2 ноября сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Атака на Самаровский район: что известно

По обновленным данным, среди погибших во время атаки на Самаровский район Днепропетровской области двое детей.

Это мальчики 11 и 14 лет. В целом вражеский обстрел унес четыре жизни.

Кроме того, в Самаровском районе в результате вражеского удара пострадали восемь человек.

Всех доставили в больницу, половина раненых в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Атаки на другие районы Днепропетровской области

В Синельниковском районе Днепропетровской области дрон-камикадзе попал в Дубовиковскую общину — вспыхнул пожар, повреждены пять частных домов, хозяйственная постройка и летняя кухня.

В Васильковской общине зафиксировано разрушение объектов инфраструктуры.

В Павлоградском районе в результате ударов беспилотников повреждены инфраструктурные объекты и легковой автомобиль.

В Никопольском районе под обстрелом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины

Российские войска атаковали FPV-дронами и артиллерией. В результате обстрелов разрушены магазин и частный дом.

Кроме того, по обновленным данным, во время вечерней атаки 1 ноября в Никополе повреждены дома местных жителей.

Напомним, что взрывы в Самаровском районе прогремели вечером 1 ноября.

Воздушные силы ВСУ в 19:13 предупредили о вражеских дронах в направлении города Павлоград.

Взрывами был разрушен магазин и повреждены семь жилых домов.

