Атака на Днепропетровскую область 1 ноября: число жертв возросло до четырех, среди них – дети
Число погибших в результате вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области 1 ноября возросло до четырех человек.
Об этом 2 ноября сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Атака на Самаровский район: что известно
По обновленным данным, среди погибших во время атаки на Самаровский район Днепропетровской области двое детей.
Это мальчики 11 и 14 лет. В целом вражеский обстрел унес четыре жизни.
Кроме того, в Самаровском районе в результате вражеского удара пострадали восемь человек.
Всех доставили в больницу, половина раненых в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
Атаки на другие районы Днепропетровской области
В Синельниковском районе Днепропетровской области дрон-камикадзе попал в Дубовиковскую общину — вспыхнул пожар, повреждены пять частных домов, хозяйственная постройка и летняя кухня.
В Васильковской общине зафиксировано разрушение объектов инфраструктуры.
В Павлоградском районе в результате ударов беспилотников повреждены инфраструктурные объекты и легковой автомобиль.
В Никопольском районе под обстрелом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины
Российские войска атаковали FPV-дронами и артиллерией. В результате обстрелов разрушены магазин и частный дом.
Кроме того, по обновленным данным, во время вечерней атаки 1 ноября в Никополе повреждены дома местных жителей.
Напомним, что взрывы в Самаровском районе прогремели вечером 1 ноября.
Воздушные силы ВСУ в 19:13 предупредили о вражеских дронах в направлении города Павлоград.
Взрывами был разрушен магазин и повреждены семь жилых домов.