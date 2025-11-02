ДТП в Ивано-Франковской области: судья на Lexus сбила двух пешеходов на переходе
- ГБР объявило подозрение судье районного суда Тернопольской области из-за смертельного ДТП в Ивано-Франковской области.
- Один из пешеходов погиб на месте, второй получил легкие телесные повреждения.
- ГБР подало ходатайство в Высший совет правосудия о разрешении на содержание подозреваемой под стражей.
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении судье районного суда Тернопольской области, которая стала участницей смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: что известно
По предварительным данным, вечером 31 октября 2025 года в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района судья, находясь за рулем автомобиля Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате столкновения один из пострадавших погиб на месте, а другой получил незначительные травмы.
На место происшествия прибыли сотрудники ГБР.
Они провели осмотр, изъяли транспортное средство и вещественные доказательства, допросили свидетелей и отобрали у судьи образцы крови для токсикологической экспертизы.
Следователи квалифицировали событие по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека.
Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Фигурантке уже объявлено о подозрении, а в Высший совет правосудия направлено ходатайство о предоставлении согласия на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей.