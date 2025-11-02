Прогремели взрывы в Шахтарске в Донецкой области. Над оккупированным городом фиксируются ударные дроны.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Взрывы в Шахтарске сегодня, 2 ноября: что известно

Местные жители сообщают об атаке дронов на нефтебазу в Шахтарске. На видеокадрах видно яркое зарево и раздается мощный взрыв.

Оккупированный Шахтерск на карте

Город Шахтерск находится к востоку от Донецка.

В середине апреля 2014 года городской голова Шахтерска Александр Наумович поддержал требования о предоставлении особых условий региону. Тогда же со здания горсовета сняли государственный флаг Украины и установили флаг самопровозглашенной “ДНР”.

21 сентября 2014 года украинские войска вынужденно ушли из города.

Напомним, что вчера поздно вечером украинские дроны СБУ во взаимодействии с другими силами безопасности атаковали нефтеналивную инфраструктуру в порту Туапсе Краснодарского края. Беспилотники попали в танкер и инфраструктуру терминала. Зафиксировано пять попаданий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

