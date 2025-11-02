Как будут отключать свет 3 ноября: в Укрэнерго предоставили графики
В понедельник, 3 ноября, ограничения в поставках электроэнергии будут применены в отдельных регионах. Об этом сообщает в Telegram Укрэнерго.
Отключение света 3 ноября: что известно
— Завтра, 3 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — говорится в сообщении.
Время и объем применения ограничений будут следующими.
Графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2 очередей:
- с 08:00 до 11:00;
- с 16:00 до 22:00.
Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:
- с 08:00 до 11:00;
- с 16:00 до 22:00.
Напомним, в Донецкой ОВА сообщили, что в результате вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети в воскресенье, 2 ноября, вся Донецкая область осталась без электроснабжения.
В Укрэнерго отметили в 12:16, что полностью обесточена Донецкая область, частично нет света у потребителей в Запорожской, Харьковской, Черниговской областях.
Специалисты энергетических компаний приступили к восстановительным работам там, где позволяла ситуация, связанная с безопасностью.
Этой ночью россияне направили на территорию Украины 81 воздушную цель, в частности баллистику и дроны различных типов.
Было зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных дронов в шести локациях. Обломки упали еще в двух локациях.