В понедельник, 3 ноября, ограничения в поставках электроэнергии будут применены в отдельных регионах. Об этом сообщает в Telegram Укрэнерго.

Отключение света 3 ноября: что известно

— Завтра, 3 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими.

Графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2 очередей:

с 08:00 до 11:00;

с 16:00 до 22:00.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:

с 08:00 до 11:00;

с 16:00 до 22:00.

Напомним, в Донецкой ОВА сообщили, что в результате вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети в воскресенье, 2 ноября, вся Донецкая область осталась без электроснабжения.

В Укрэнерго отметили в 12:16, что полностью обесточена Донецкая область, частично нет света у потребителей в Запорожской, Харьковской, Черниговской областях.

Специалисты энергетических компаний приступили к восстановительным работам там, где позволяла ситуация, связанная с безопасностью.

Этой ночью россияне направили на территорию Украины 81 воздушную цель, в частности баллистику и дроны различных типов.

Было зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных дронов в шести локациях. Обломки упали еще в двух локациях.

