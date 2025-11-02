Украина использует новые комплексы ПВО, полученные от союзников.

Однако для защиты всей территории нужно больше систем, заявил президент Владимир Зеленский.

Украине нужно больше систем ПВО

— Сегодня уже можно сказать, что есть хороший результат для нашей ПВО — Украина имеет теперь больше Петриотов. Я хочу поблагодарить канцлера Мерца, спасибо Германии и всем, кто помогает: наши договоренности — они выполнены. Есть еще Петриоты в Украине, включаем в работу, — сказал президент в вечернем обращении.

Зеленский добавил, что для защиты всей территории Украины нужно больше систем. Это позволит закрыть ключевые объекты инфраструктуры, украинские города.

— Мы будем и дальше работать, чтобы получить это. И причем не только на политическом уровне с государствами и лидерами, но и с производителями всех необходимых систем ПВО, ракет к ним, — подчеркнул глава государства.

Президент анонсировал новые встречи, на которых партнерам будут представлены все расчеты и возможные варианты того, как сделать ПВО достаточно надежным. Они состоятся на следующей неделе.

Многокомпонентная система ПВО

— Почти ежедневно мы защищаемся от российской баллистики, нужно уничтожать и в дальнейшем российскую военную авиацию, и все это требует многокомпонентной системы ПВО, — отметил президент.

По его словам, речь идет об украинской военной авиации. Уже есть решение о шведских самолетах Gripen, по французским самолетам продолжается работа по F-16.

— Также системы ПВО и ракеты к ним, развитие мобильных огневых групп и, конечно, приоритет сейчас — дроны-перехватчики, — добавил Зеленский.

Он добавил, что количество перехватчиков на 2025 год будет таким, как определено государственным заданием.

Поэтому сейчас важно, чтобы Силы обороны и все привлеченные институты так же быстро увеличивали количество обученных операторов дронов.

Дальнобойные санкции против РФ и ситуация на фронте

Президент поблагодарил Силы обороны, СБУ и разведку за дальнобойные санкции против России.

— География санкций увеличивается, потери российской военной машины также увеличиваются. Причем применяем все чаще не только украинские дроны, но и наши ракеты — хорошо себя демонстрируют. Я благодарю наших производителей, — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня были доклады военных о ситуации на фронте.

На Покровском направлении есть результаты в уничтожении оккупантов. Зеленский отметил подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Также он поблагодарил воинов Сил специальных операций, спецназовцев Военной службы правопорядка, Национальной полиции, СБУ и разведки за эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска.

Напомним, в сентябре министр обороны Борис Писториус говорил, что Германия до конца 2025 года передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Patriot при поддержке норвежских партнеров.

