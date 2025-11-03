Укрзализныця запускает программу 3000 километров, присоединяясь к инициативе президента – Зимней поддержке. Основная цель – разгрузить поезда в самые пиковые периоды и дать возможность украинцам из разных уголков страны встретиться с близкими и защитниками, а детям из прифронтовых регионов немного отдохнуть в лагерях или с семьями.

Что известно о бесплатных 3000 км украинцам от УЗ, читайте в нашем материале.

Бесплатные 3000 км в Укрзализныце: что известно о программе

В компании подчеркнули, что программа УЗ 3000 километров поможет разгрузить пиковые периоды, когда билеты раскупаются за несколько минут. Пассажиры получают стимул путешествовать в непиковые дни или месяцы, освобождая места для тех, кому поездка принципиально важна именно в праздники или выходные.

Сейчас смотрят

— Детальная механика программы как раз прорабатывается, все дополнительные дельные предложения записываем, — подчеркнули в УЗ.

Инициатива 3000 километров в Укрзализныце является частью системного государственного финансирования пассажирских перевозок, что важно и для железнодорожников — она дает уверенность в будущем отрасли.

В 2025 году программа “3000 километров” делает поездки на поезде более доступными для всех украинцев. Она позволяет пассажирам пользоваться свободными местами в низкий сезон, стимулирует внутренний туризм и обеспечивает эффективное использование ресурсов Укрзализныци.

Фактически, пассажиры, которые будут пользоваться поездками “за километры”, будут занимать свободные места, поэтому дополнительных расходов это не создаст. Путешественники смогут значительно сэкономить на билетах в низкий сезон.

Бесплатные 3000 километров от Укрзализныци: как будет работать

Расстояние в 3000 км символически покрывает самый длинный маршрут Украины туда-обратно, что позволяет жителям любого региона воспользоваться программой. Она распространяется на внутреннее сообщение, но не на премиум-сегмент или международные рейсы.

Те, кому километры не нужны, могут покупать билеты обычным способом.

Финансирование организовано так, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на государственный бюджет. Пассажиры за «километры» будут занимать уже имеющиеся места, курсирование поездов субсидирует государство, а доходы от СВ, 1 класса и международных рейсов будут перекрывать расходы на бесплатные поездки.

Программа также улучшит финансовую стабильность Укрзализныци, обеспечит зарплаты железнодорожникам и сохранит рабочие места.

Как отмечает перевозчик, бесплатные 3000 км в УЗ — это шаг к европейской модели перевозок, когда государство частично покрывает реальную стоимость билетов, делает путешествия доступными для всех и поддерживает внутренний туризм в низкий сезон.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.