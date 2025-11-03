В ночь на 3 ноября россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Украины в нескольких регионах, применив дроны и ракеты.

О деталях ночной атаки на Украину сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 3 ноября: что известно

Противник атаковал тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал, четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/ С-400, а также 138 ударными БПЛА различного типа.

Около 80 из них – Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбита/подавлена одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 Кинжал и 115 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БПЛА на 11 локациях.

В частности, ночью 3 ноября в результате ракетной атаки прогремели взрывы в Днепре. По словам главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, в результате взрывов повреждено предприятие.

На месте удара возник пожар. Пострадал 37-летний мужчина.

Также прогремели взрывы в Николаеве. Туда враг направил Шахеды.

По сообщению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате взрывов возник пожар в хозяйственном супермаркете и на территории СТО.

В результате взрывов в Николаеве повреждены два автомобиля и выбиты окна в жилом доме.

Информации о пострадавших пока нет.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских БПЛА.

