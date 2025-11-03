Специальные операции различного характера происходят повсюду на линии фронта в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-брифинга 3 ноября.

Зеленский о спецоперации в Покровске

Во время общения с журналистами президент сказал, что не знает о спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которая состоялась в Покровске Донецкой области.

— Я не знаю о спецоперации ГУР, если честно. У нас есть спецназовцы, которых привлекает Генштаб и Вооруженные силы ВСУ в любых операциях. ГУРовцы помогают Вооруженным силам. До 30 человек их могло быть, — отметил глава государства.

По мнению Зеленского, очень важно с уважением относиться к тысячам военнослужащих ВСУ, которые сдерживают армию России на фронте, которые выполняют подобные задачи.

— ГУРовцы, ЦСО Альфа, Силы специальных операций, Нацполиция, Нацгвардия. Все эти парни молодцы, — подчеркнул президент.

Однако стоит понимать, что Десантно-штурмовые войска, морпехи, штурмовики и механизированные бригады — это главный забор для российских оккупантов на Покровском направлении.

То, что там проводятся специальные операции разного характера — это понятно, отметил Зеленский. Однако это происходит везде и на всей линии фронта, сказал президент Украины.

Как объяснил глава государства, некоторые операции видят украинцы, а другие — остаются публично скрытыми для общества. По его словам, есть бригады, которые очень многое сделали для Украины.

— Но вы их не видите. Они по меньшей мере такие же героические, — добавил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что Россия собрала в районе Покровска 170 тыс. военных. Оккупанты стремятся перебросить дополнительные силы на это направление, подчеркнул он.

По мнению Зеленского, никакие спецназовцы не могут победить такое количество личного состава, ведь это просто невозможно. Он убежден, что только Вооруженные силы Украины при поддержке всех других сил могут достичь такой цели.

