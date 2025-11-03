Вопрос заработной платы и ее своевременной выплаты всегда был актуален для работников и работодателей в условиях нестабильности экономики. Актуален он и сейчас, после введения режима военного положения.

Что делать, если не выплачивают зарплату, мы узнавали у адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой.

На сколько по закону могут задерживать заработную плату

Согласно статье 115 Кодекса законов о труде Украины, заработная плата выплачивается не менее двух раз в месяц, а между выплатами не должно быть более 16 календарных дней. Также предусмотрено, что окончательный расчет должен состояться не позднее 7 дней после завершения соответствующего выплатного периода.

Если соответствующие даты приходятся на выходные, то заработная плата выплачивается в пятницу перед такими выходными. Это предусмотрено статьей 24 Закона Украины Об оплате труда и статьей 115 Кодекса законов о труде Украины.

За задержку заработной платы до одного месяца ответственность предприятия не наступает, однако за задержки более одного месяца работник имеет право на компенсацию. Она предусмотрена Законом Украины О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.

Сумма компенсации рассчитывается путем умножения индекса инфляции на сумму начисленной, но не выплаченной заработной платы за соответствующий месяц за вычетом налогов и сборов. То есть если сумма заработной платы лица после вычета налогов составляет 15 000 грн, в случае ее задержки за август 2025 года, учитывая индекс инфляции сентября 103%, работник имеет право на получение 15 000 * 1,03 = 15 450 грн.

Какая ответственность за задержку выплат заработной платы

Для работодателей за несвоевременную выплату заработной платы статьей 265 Кодекса законов о труде Украины предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере трехкратной минимальной заработной платы на момент выявления нарушения, то есть на данный момент это 3 * 8 000 = 24 000 грн.

Также на работодателя могут быть наложены взыскания в рамках административной ответственности в виде штрафа в размере от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510–1700 грн, что предусмотрено статьей 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Более того, ответственность предусмотрена и Уголовным кодексом Украины, в частности статьей 175, в виде штрафа в сумме от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 8 500 грн до 17 000 грн, или исправительными работами на срок до двух лет, или пробационным надзором на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Задерживают зарплату: что делать

— Я бы не советовала сразу прибегать к крайним мерам, поскольку это может привести не только к увольнению, что, конечно, запрещено при отсутствии оснований, но и к дальнейшим расходам на судебные процессы по обжалованию как задержки выплаты, так и увольнения, — порекомендовала эксперт.

Задерживают зарплату: кому звонить

Прежде всего нужно обратиться к работодателю за объяснениями причин задержки и сроков, когда такая зарплата будет выплачена.

Далее уже — в Государственную службу Украины по вопросам труда и в суд.

— Очень часто слышу об обращениях в прокуратуру, однако сейчас у прокуратуры забрали функцию общего надзора и они уже не могут так оперативно, как раньше, повлиять на нарушение прав гражданина в этой сфере, — предупредила адвокат.

Обращаясь по поводу задержки заработной платы во время войны, имейте на руках подтверждение получения вашего обращения. Это может быть отметка отдела кадров, секретариата или делопроизводства о получении заявления или обращения на втором его экземпляре, бланк о вручении заказного письма через АО Укрпочта.

В крайнем случае подойдет и фотокопия заявления с отметкой о его получении, но первые два варианта все-таки лучше.

Адвокат советует все конфликты решать миром, но не забывать о своих правах и возможности их защиты в судебном порядке.

