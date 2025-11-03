Зеленский опроверг наличие “европейского мирного плана из 12 пунктов”
- Владимир Зеленский заявил, что не видел "европейского мирного плана из 12 пунктов".
- Президент отметил, что существуют отдельные идеи и инициативы от разных стран ЕС.
- Он добавил, что любые мирные инициативы должны согласовываться с США.
Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о наличии согласованного “европейского мирного плана из 12 пунктов”.
Зеленский прокомментировал европейский мирный план
— Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мысли и предложения по мирному урегулированию, — сказал Зеленский на брифинге 3 ноября.
Он добавил, что сейчас существуют только отдельные идеи и инициативы от разных европейских стран, но единого документа, который можно было бы назвать планом, нет.
Президент также выразил удивление по поводу сообщения о якобы участии России в потенциальных переговорах.
— Странно слышать, что Россия сидит за столом переговоров, ведь сейчас ни один европейский лидер или президент США не может заставить ее к этому, — подчеркнул глава государства.
Зеленский подчеркнул, что любые дальнейшие мирные инициативы должны согласовываться с участием Соединенных Штатов, поскольку без американской политической и военной поддержки переход к дипломатическому этапу невозможен.
— Наша позиция такова: сейчас продолжаются консультации между советниками, есть несколько параллельных разговоров, но готового плана пока нет. Если Европа разработает конкретное предложение, мы будем согласовывать его с США, ведь у них свое видение, — добавил президент.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что Украина совместно с европейскими партнерами якобы работает над мирной инициативой, состоящей из двенадцати ключевых пунктов.
По данным издания, координацию процесса должна осуществлять специально созданная мирная комиссия под руководством президента США Дональда Трампа.