Посол США при НАТО Мэтью Уитакер рассказал о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом он написал 4 ноября в соцсети X.

Заявление Уитакера после встречи с Зеленским

— Рад снова видеть президента Украины Зеленского — на этот раз в Киеве. Я подчеркнул, что эта бессмысленная война должна прекратиться, а мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед, — написал Уитакер.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о встрече с делегацией Североатлантического блока, которую возглавлял посол США при НАТО.

По его словам, переговоры были важными и содержательными и касались прежде всего инноваций в сфере обороны и защиты украинского неба от российских дронов и ракет.

Шмыгаль поблагодарил союзников за постоянную помощь, особенно в рамках инициативы PURL, и подчеркнул, что главная тема переговоров — подготовка Украины к зимнему периоду.

— Мы акцентировали внимание на необходимости усиления систем ПВО, поставках ракет, дронов-перехватчиков и радаров. Украина не только получает поддержку, но и готова делиться опытом с союзниками в построении многоуровневой защиты неба. Свободное небо Европы должно быть надежно защищено от агрессии, — отметил Шмыгаль.

Фото: Денис Шмыгаль

