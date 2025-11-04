Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 4 ноября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 152 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 33:00.
Российские захватчики нанесли три ракетных удара, применив девять ракет, 53 авиационных удара, сбросили 103 управляемые авиабомбы.
Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3251 дрон-камикадзе и осуществили 2875 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карта боевых действий в Украине на 4 ноября 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 350-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
