С начала прошедших суток произошло 152 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 33:00.

Российские захватчики нанесли три ракетных удара, применив девять ракет, 53 авиационных удара, сбросили 103 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3251 дрон-камикадзе и осуществили 2875 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сейчас смотрят

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карта боевых действий в Украине на 4 ноября 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 350-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.