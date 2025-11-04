Погода в Одессе в ноябре – удастся ли поймать последние теплые дни у моря
- В ноябре в Одессе средняя температура составит около +6,6°C, что на 0,3°C выше нормы.
- В первые дни месяца ожидается теплая и облачная погода с прояснениями, днем до +18°C.
- Температура морской воды +13...+14°C, поэтому на побережье сохраняется мягкий климат даже в начале предзимья.
Одесса — это южный регион Украины, который привлекает туристов даже осенью. Благодаря мягкому климату и близости моря сюда до поздней осени приезжают желающие отдохнуть или просто прогуляться по побережью.
Какая будет погода в Одессе в ноябре, читайте в нашем материале.
Какая будет погода в Одессе в ноябре
В Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей предоставили краткую климатическую характеристику ноября и прогноз среднемесячной температуры и количества осадков на 2025 год. Специалисты кратко рассказали о погоде в Одессе в ноябре до конца недели.
Средняя температура ноября ожидается на уровне +6,6°C, а месячное количество осадков — около 38 мм.
Погода в Одессе в ноябре будет переменчивой. Синоптики отмечают, что ноябрь — это переходный месяц от осени к зиме, период предзимья, который начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры через отметку +5°C в сторону понижения. Обычно это происходит в первой декаде ноября.
Согласно прогнозу погоды в Одессе на ноябрь, среднемесячная температура в этом месяце обычно составляет от 5 до 9°C, а для Одессы — около +6,3°C. Поэтому в этом году ноябрь ожидается примерно на 0,3°C теплее нормы.
Погода в ноябре в Одессе до конца недели
Синоптик Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Яна Антонюк сообщила, что в настоящее время Одесса и область находятся под влиянием области повышенного давления.
— В течение ближайших пяти дней в Одесской области и вдоль морского побережья прогнозируется теплая, преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди, ветер — преимущественно северных направлений, умеренный, — подчеркнула синоптик.
- 4 ноября ночью +8…+13°C, днем +13…+18°C.
- В дальнейшем температура ночью снизится до +4…+9°C, днем составит +11…+16°C.
- Температура морской воды будет колебаться в пределах +13…+14°C.
Подробнее — на графике Гидрометцентра Черного и Азовского морей.