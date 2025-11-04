Специалисты Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей рассказали, чего ожидать от погоды в Одесской области в ноябре 2025 года. По их данным, средняя температура в этом месяце составит около +6,6°C, а количество осадков ожидается на уровне 38 мм.

Когда будет первый снег в Одессе и чего ожидать в ближайшее время, читайте в нашем материале.

Стоит ли ожидать снег в Одессе в ноябре

Ноябрь для Одессы — это переходный месяц между осенью и зимой, период предзимья, который обычно начинается после устойчивого снижения среднесуточной температуры ниже +5°C, чаще всего — в первой декаде ноября. Синоптики Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей отмечают, что в этом году ноябрь будет примерно на 0,3°C теплее обычных показателей, ведь средняя температура для Одессы обычно держится около +6,3°C.

Сейчас смотрят

Сейчас Одесса находится под влиянием области повышенного давления. Таким образом, в ближайшей перспективе первый снег в Одессе синоптики не прогнозируют.

По данным синоптика Яны Антонюк, в ближайшие дни в Одессе ожидается теплая, преимущественно облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Ветер — преимущественно северных направлений, умеренный. В ближайшие 5 дней ночью ожидается понижение ночных показателей до +4…+9°C, а днем +11…+16°C.

Когда выпадет снег в Одессе и снизится температура

Несмотря на относительно теплое начало месяца, есть вероятность изменения погоды ближе к концу ноября. По словам заслуженного метеоролога Вазиры Мартазиновой, существенное похолодание в Украину придет ориентировочно после 25 ноября и продлится до начала декабря. В этот период дневная температура в Украине будет колебаться около нуля, а ночью возможны заморозки.

По словам Вазиры Мартазиновой, первый заметный снег в Украине ожидается в конце ноября, но преимущественно мокрый. Зима начнется со снегопадов, но из-за плюсовой температуры в декабре их будет немного. Значительного снежного покрова или сугробов пока не предвидится.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.