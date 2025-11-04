США должны быть открыты к возможности использования дальнобойного оружия как фактора сдерживания России, также Украине необходима поддержка президента Дональда Трампа в этом вопросе, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о важности позиции открытости США к дальнобойному оружию

Соединенные Штаты Америки должны быть открытыми к возможностям использования оружия большой дальности, оружия дальнего боя, это очень важно, подчеркнул Зеленский.

— Даже как фактор сдерживания, мы должны иметь его, использовать его. Нам нужна поддержка США, нам нужна поддержка президента Трампа в этом вопросе, — сказал Зеленский во время саммита по расширению ЕС 4 ноября.

Он отметил, что это будет решающим давлением на РФ, затем санкции. Глава государства поблагодарил ЕС и США за последние санкции и подчеркнул важность вторичных санкций.

Сейчас смотрят

— Нам нужны следующие, более жесткие санкции в отношении газа. А также против ядерной генерации Российской Федерации. Все эти шаги действительно понятны и направлены против их военно-промышленного комплекса, чтобы они (РФ, — Ред.) не строили и не создавали столько ракет, которые Россия использует против Украины, — добавил Зеленский.

К слову, ранее Зеленский обратился к Европейскому Союзу с призывом предоставить Украине дальнобойное оружие, в частности ракеты, чтобы остановить войну.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.