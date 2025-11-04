Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в окрестностях Покровска с воинами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Также коснулись ситуации и в зоне их ответственности.

Зеленский об оперативной ситуации возле Покровска

Как сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, он встретился с военными 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону вблизи Покровска и на его окраинах.

— Оперативная ситуация вблизи Покровска и на его окраинах – главное, о чем говорили с военными 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на этом участке фронта. Сегодня встретился с воинами в их зоне ответственности и отметил государственными наградами, — говорится в сообщении.

По его словам, с военными было обсуждено много важных вопросов: ситуация на передовой, обеспечение позиций всем необходимым, логистика, ротации, опыт бригады, развитие направления дронов, реализация программы контрактов 18–24, будущий переход на контрактную армию, комплектование бригады, подготовка военных и цифровизация процессов в армии. Он добавил, что все вопросы проработаются.

Сейчас смотрят

К слову, за последний месяц в Покровске уничтожено более 1,5 тыс. оккупантов, и каждый день воины уничтожают более 20 единиц вражеской техники.

Фото: Владимир Зеленский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.