Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 4 ноября: уничтожено 840 оккупантов и более четырех десятков артсистем
Потери врага на 4 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 840 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 350-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 145 670 убитыми и ранеными.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 4 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 145 670 (+840) человек;
- танков – 11 326 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 532 (+1);
- артиллерийских систем – 34 249 (+42);
- РСЗО – 1 535 (+1);
- средств ПВО – 1 235;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 860 (+425);
- крылатых ракет – 3 918;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 504 (+93);
- специальной техники – 3 990 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 350-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.