Потери врага на 4 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 840 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 350-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 145 670 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 4 ноября 2025 года

личного состава – около 1 145 670 (+840) человек;

танков – 11 326 (+5);

боевых бронированных машин – 23 532 (+1);

артиллерийских систем – 34 249 (+42);

РСЗО – 1 535 (+1);

средств ПВО – 1 235;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 860 (+425);

крылатых ракет – 3 918;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 504 (+93);

специальной техники – 3 990 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 350-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

