Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.
Какими будут отключения света по Украине 5 ноября
В отдельных регионах Украины продолжатся отключения электроэнергии в среду, 5 ноября.
Отключение света 5 ноября
В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали, какими будут отключения света в течение 5 ноября.
Время и объем применения ограничений будут следующими:
- графики почасовых отключений: с 07:00 до 21:00 – объемом от 1 до 2 очередей;
- графики ограничения мощности: с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.
В Укрэнерго подчеркнули, что ограничения введены в результате массированных ракетных и дронных атак армии России на энергетическую инфраструктуру.
В компании обращают внимание, что продолжительность и объем ограничений могут меняться, поэтому стоит следить за обновлениями на официальных страницах вашего облэнерго.
В то же время в Укрэнерго просят потребителей использовать электроэнергию рационально, когда поставки возобновляются согласно графику.
