В отдельных регионах Украины продолжатся отключения электроэнергии в среду, 5 ноября.

Отключение света 5 ноября

В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали, какими будут отключения света в течение 5 ноября.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

Сейчас смотрят

графики почасовых отключений: с 07:00 до 21:00 – объемом от 1 до 2 очередей;

графики ограничения мощности: с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

В Укрэнерго подчеркнули, что ограничения введены в результате массированных ракетных и дронных атак армии России на энергетическую инфраструктуру.

В компании обращают внимание, что продолжительность и объем ограничений могут меняться, поэтому стоит следить за обновлениями на официальных страницах вашего облэнерго.

В то же время в Укрэнерго просят потребителей использовать электроэнергию рационально, когда поставки возобновляются согласно графику.

Дополняется…

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.