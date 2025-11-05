С начала прошедших суток произошло 144 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 35 авиационных ударов, применили шесть ракет и сбросили 57 управляемых авиабомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 029 дронов-камикадзе и осуществили 3 668 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Сейчас смотрят

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 5 ноября 2025

Ситуация в Украине на 5 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб и осуществил 163 обстрела, в том числе десять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новоселовка, Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 17 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного, Сиверска и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг осуществил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Червоный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Родинское, Лесовка, Новопавловка, Покровск, Зверовое, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 15 атак в сторону населенных пунктов Егоровка, Новоивановка, Ялта, Сосновка, Степовое, Вербовое, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три атаки россиян в районе Новониколаевки.

На Ореховском направлении враг осуществил три попытки прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Степовое и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

Потери врага на 5 ноября 2025

личного состава – около 1 146 570 (+900) человек;

танков – 11 329 (+3);

боевых бронированных машин – 23 535 (+3);

артиллерийских систем – 34 273 (+24);

РСЗО – 1 535;

средств ПВО – 1 237 (+2);

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 258 (+398);

крылатых ракет – 3 918;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 574 (+138);

специальной техники – 3 990.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.