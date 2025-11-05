Использование автомобильного кресла при перевозке ребенка в автомобиле обеспечивает его безопасность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правильно установленное детское автокресло снижает вероятность смерти младенца примерно на 70%, а ребенка постарше — на 54-80 %. Однако не все водители соблюдают стандарты безопасности при перевозке детей.

Чтобы обезопасить детей от травматизма и смертности на дорогах, была внедрена административная ответственность в виде наложения штрафа.

Какой штраф для водителей за перевозку детей без автокресла в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Штраф за перевозку детей без автокресла: когда накладывается

9 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП). Этим документом устанавливается ответственность за нарушение правил перевозки детей.

В частности, таким нарушением является перевозка детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах (ТС) без использования специальных детских удерживающих систем (автокресел или бустеров), позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. При этом не разрешается устанавливать детские удерживающие системы в местах для сидения в первом ряду.

Ответственность за нарушение правил перевозки детей несет водитель.

Обратите внимание, что под транспортным средством следует понимать все виды автомобилей, мотоциклы, трамваи и троллейбусы, тракторы и другие самоходные машины.

Какой штраф за перевозку ребенка без автокресла

Согласно ч. 10 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

То есть штраф для водителей за перевозку детей без автокресла в 2025 году составляет 510 грн.

Повторное совершение нарушения в течение года, согласно КУоАП (ч. 10 ст. 121), влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 850 грн.

Юристы Бесплатной правовой помощи отмечают, что оплатить штраф необходимо в течение 15 дней со дня его вынесения.

В случае неуплаты штрафа в течение установленного срока постановление об административном взыскании направляется в отдел государственной исполнительной службы для исполнения в принудительном порядке. Это не желательно, поскольку в таком случае сумма штрафа удваивается.

Также дополнительно государственная исполнительная служба будет взимать исполнительный сбор за открытие исполнительного производства.

Если исполнительная служба откроет исполнительное производство, она может наложить арест на счета нарушителя.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.