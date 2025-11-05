UA4YOU: для украинцев в Польше создали единый информационный портал
Совместно с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и Посольством Украины в Польше запущен единый ресурсный портал для украинцев в Польше UA4YOU.
Это онлайн-платформа с проверенной и актуальной информацией, созданная “с душой и любовью к Украине”, чтобы помочь согражданам адаптироваться и жить полноценной жизнью за рубежом.
UA4YOU: портал для жизни и развития
Платформа UA4YOU объединяет всю необходимую информацию для украинцев, находящихся в Польше: от легализации и поиска работы до медицины, образования, культурных событий и создания собственного бизнеса.
Сайт работает на украинском языке, круглосуточно и бесплатно. На портале можно найти четкие инструкции, образцы документов, адреса учреждений, а также выбрать проекты или общественные организации по воеводству и тематике.
Вся информация основана на официальных источниках и постоянно обновляется.
– Платформа UA4YOU поможет собрать всю информацию о деятельности украинских организаций и ассоциаций в Польше на одной платформе. Она открыта для наполнения, что позволит нашим гражданам лучше ориентироваться, работать, учиться и чувствовать себя уверенно, – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Боднар.
Заместитель министра социальной политики Украины Илона Гавронская добавила, что “UA4YOU – это практичный и удобный ресурс для украинцев в Польше. Он не только помогает адаптироваться, но и сохраняет связь с Украиной через информацию о школах, культурных событиях, сообществах и проектах”.
– Мы создали UA4YOU с душой и любовью к Украине. Здесь есть все, что поможет устроить жизнь – от работы и учебы до культурных инициатив. Но главное – портал создает ощущение, что свои всегда рядом, – подчеркнула исполнительный директор AIDE Мария Богуслав.
UA4YOU – пространство для единства
Помимо практической пользы, UA4YOU помогает украинцам в Польше сохранять национальную идентичность и оставаться частью украинского сообщества.
На портале доступны разделы об украинских школах, культурных инициативах, сообществах и организациях, действующих по всей Польше.
Команда инициативы призывает каждого присоединяться к наполнению ресурса.
Пользователи могут присылать полезную информацию, которая поможет другим украинцам найти поддержку.
Фото: Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE)