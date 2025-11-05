Совместно с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и Посольством Украины в Польше запущен единый ресурсный портал для украинцев в Польше UA4YOU.

Это онлайн-платформа с проверенной и актуальной информацией, созданная “с душой и любовью к Украине”, чтобы помочь согражданам адаптироваться и жить полноценной жизнью за рубежом.

UA4YOU: портал для жизни и развития

Платформа UA4YOU объединяет всю необходимую информацию для украинцев, находящихся в Польше: от легализации и поиска работы до медицины, образования, культурных событий и создания собственного бизнеса.

Сайт работает на украинском языке, круглосуточно и бесплатно. На портале можно найти четкие инструкции, образцы документов, адреса учреждений, а также выбрать проекты или общественные организации по воеводству и тематике.

Вся информация основана на официальных источниках и постоянно обновляется.

Портал создан Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE) при поддержке Посольства Украины в Польше и Украинского образовательного хаба в Польше.

– Платформа UA4YOU поможет собрать всю информацию о деятельности украинских организаций и ассоциаций в Польше на одной платформе. Она открыта для наполнения, что позволит нашим гражданам лучше ориентироваться, работать, учиться и чувствовать себя уверенно, – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Боднар.

Заместитель министра социальной политики Украины Илона Гавронская добавила, что “UA4YOU – это практичный и удобный ресурс для украинцев в Польше. Он не только помогает адаптироваться, но и сохраняет связь с Украиной через информацию о школах, культурных событиях, сообществах и проектах”.

– Мы создали UA4YOU с душой и любовью к Украине. Здесь есть все, что поможет устроить жизнь – от работы и учебы до культурных инициатив. Но главное – портал создает ощущение, что свои всегда рядом, – подчеркнула исполнительный директор AIDE Мария Богуслав.

UA4YOU – пространство для единства

Помимо практической пользы, UA4YOU помогает украинцам в Польше сохранять национальную идентичность и оставаться частью украинского сообщества.

На портале доступны разделы об украинских школах, культурных инициативах, сообществах и организациях, действующих по всей Польше.

Команда инициативы призывает каждого присоединяться к наполнению ресурса.

Пользователи могут присылать полезную информацию, которая поможет другим украинцам найти поддержку.

Фото: Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE)

