В среду, 5 ноября, Верховная Рада приняла закон О ежемесячной денежной выплате членам семей погибших (умерших) граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной № 13164.

Документ направлен на устранение пробелов в законодательстве относительно выплат членам семей погибших или умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Так, согласно принятым изменениям, с 1 января 2026 года размер ежемесячной денежной помощи семьям погибших украинцев вырастет с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Выплата будет осуществляться ежемесячно и рассчитываться в соответствии с актуальной минимальной зарплатой.

Урегулирование правовых коллизий

Как отмечается в пояснительной записке к закону, отсутствие четких норм относительно размера ежемесячной денежной помощи в случаях, когда в семье несколько человек имеют право на выплату, ранее приводило к многочисленным судебным обращениям.

– Неопределенность положения о размере ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи вынуждает граждан обращаться в суд, – говорится в документе.

В пояснительной записке также отмечается, что действующее законодательство уже содержит аналогичные нормы.

– В случаях двух и более нетрудоспособных членов семьи пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными долями, – указано в документе.

Таким образом, принятый закон имеет целью обеспечить справедливость и единый подход к социальным выплатам семьям погибших граждан, отдавших жизнь за Украину.

Закон № 13164 вступает в силу с 1 января 2026 года.

