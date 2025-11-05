Во всех регионах Украины будут вынужденно отключать электроснабжение в четверг, 6 ноября, из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных российских ракетно-дроновых атак.

Отключение света по Украине 6 ноября

В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали, какими будут время и объем применения ограничений.

Отключения света по Украине будут такими:

графики почасовых отключений: с 08:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 2 очередей;

графики ограничения мощности: с 08:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

— Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — отмечают в Укрэнерго.

В компании предупреждают потребителей, что могут измениться время и объем отключения электричества, поэтому нужно следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

В Укрэнерго призвали людей экономить свет, когда электроэнергия появляется по утвержденному графику.

