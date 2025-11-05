Потери РФ на 5 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 351-й день полномасштабной войны составляют около 1 146 570 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 5 ноября 2025

личного состава – около 1 146 570 (+900) человек;

танков – 11 329 (+3);

боевых бронированных машин – 23 535 (+3);

артиллерийских систем – 34 273 (+24);

РСЗО – 1 535;

средств ПВО – 1 237 (+2);

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 258 (+398);

крылатых ракет – 3 918;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 574 (+138);

специальной техники – 3 990.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.

