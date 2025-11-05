Потери РФ на 5 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 351-й день полномасштабной войны составляют около 1 146 570 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 5 ноября 2025

  • личного состава – около 1 146 570 (+900) человек;
  • танков – 11 329 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 535 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 273 (+24);
  • РСЗО – 1 535;
  • средств ПВО – 1 237 (+2);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 258 (+398);
  • крылатых ракет – 3 918;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 574 (+138);
  • специальной техники – 3 990.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

