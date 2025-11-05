Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Потери РФ на 5 ноября: уничтожено 900 оккупантов, три танка и 24 артсистемы
Потери РФ на 5 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 351-й день полномасштабной войны составляют около 1 146 570 убитыми и ранеными.
- личного состава – около 1 146 570 (+900) человек;
- танков – 11 329 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 535 (+3);
- артиллерийских систем – 34 273 (+24);
- РСЗО – 1 535;
- средств ПВО – 1 237 (+2);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 258 (+398);
- крылатых ракет – 3 918;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 574 (+138);
- специальной техники – 3 990.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
