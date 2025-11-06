День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины отныне будут отмечать 8 ноября.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

День Десантно-штурмовых войск ВСУ: новая дата

– Имеем честь сообщить, что отныне отмечаем наш праздник 8 ноября – как и должно быть по Новолианскому календарю. 8 ноября, Праздник всех ангелов Божьих во главе с Архангелом Михаилом, неслучайно является Днем ДШВ ВСУ.

Сейчас смотрят

Святой Михаил – старший военачальник небесного воинства и покровитель военных на земле. По церковным преданиям, именно он возглавил всех добрых ангелов, чтобы бороться с силами, восставшими против Бога, и победил их, – говорится в сообщении.

Соответствующий указ президента Украины № 817/2025 от 4 ноября уже вступил в силу.

В ВВС напомнили, что бойцы этого рода войск дают отпор оккупантам из РФ по всей линии фронта – от Сумщины до Донецкой области, от Донецкой области до Запорожья и Херсонской области.

Друзі ДШВ — как поддержать украинских десантников

Друзі ДШВ — это онлайн-платформа, где каждый желающий может сделать взнос в поддержку Десантно-штурмовых войск.

Проект создан для стабильной и долгосрочной помощи украинским защитникам, чтобы они имели современные дроны, комплексы РЭБ и другое необходимое вооружение для выполнения боевых задач.

Своим участием можно продемонстрировать, что украинская армия — это сила и мотивация. Чтобы присоединиться к Десантно-штурмовым войскам, достаточно подать заявку на сайте и пройти подготовку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.