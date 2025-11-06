В суд направлен обвинительный акт в отношении должностных лиц Минобороны и госпредприятия, которые закупили для ВСУ некачественные пулеметы на миллионы гривен.

Дело в отношении экс-чиновника Минобороны и двух руководителей ГП направлено в суд

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны направили в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя департамента Минобороны и руководителя государственного предприятия, сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, они заключили договор на поставку 400 пулеметов для Сил обороны. Однако часть оружия оказалась непригодной для использования, что создавало риски для военных на фронте.

Ущерб государству – более 187 млн ​​грн. Часть средств предприятие впоследствии вернуло.

— Противоправные действия чиновников привели к тому, что на фронт могли попасть пулеметы, которые не отвечали требованиям ведения боевых действий и могли создать угрозу жизни и здоровью самих бойцов. Мы считаем недопустимым любое злоупотребление, которое ставит под угрозу жизнь военных – сказал прокурор по делу.

Кроме того, продолжается расследование по поставкам непригодных противотанковых ракетных установок для военных более чем на 90 млн грн.

К слову, ранее НАБУ и САП раскрыли масштабную аферу, организованную должностными лицами Госспецсвязи совместно с представителями частных компаний при закупках беспилотников для Сил обороны.

