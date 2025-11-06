То, что российские войска продолжают наносить удары по украинской энергетике и гражданскому населению, в очередной раз свидетельствует о недостаточности давления на РФ.

Об этом после ночной атаки на Украину 6 ноября заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о ночной атаке РФ 6 ноября

Глава государства отметил, что во время ночной атаки на Украину больше всего пострадали восточные регионы — российские дроны атаковали Днепропетровскую, Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области.

Сейчас смотрят

Как отметил президент, основной целью врага остаются объекты критической инфраструктуры — энергетика, железная дорога, промышленные объекты, все, что обеспечивает нормальную жизнь людей.

Особый ущерб враг нанес городу Каменское в Днепропетровской области.

В результате атаки на Каменское поврежден жилой дом и железнодорожная инфраструктура, пострадали восемь человек.

— Оперативно сработали наши спасатели: пятерых человек удалось спасти из-под завалов. Спасибо всем, кто рискует жизнью, помогая другим, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что продолжение российских атак на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру свидетельствует: международного давления на Москву пока недостаточно.

— Очень важно, чтобы Америка, Европа и «семерка» продолжали санкционное и тарифное давление на российскую торговлю энергоресурсами и финансами. Москва должна почувствовать серьезность Европы в вопросе самозащиты, — отметил Зеленский.

Глава государства также призвал как можно скорее принять решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

— Политическая воля уже есть, и мы ожидаем оперативной реализации технического решения. Абсолютно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны. Спасибо всем, кто помогает бороться за мир, — подытожил президент.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.