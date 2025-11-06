Сегодня на заседании правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы, лидера Гражданской демократической партии (ODS), утвердило свою отставку.

В Чехии проукраинское правительство Фиалы уходит в отставку

Как пишет Radio Prague International, Кабинет министров Чехии после учредительного собрания новоизбранной Палаты депутатов уходит в отставку.

По конституции страны президент Петр Павел примет отставку правительства Фиалы, а нынешние министры будут уполномочены на временной основе продолжать выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

Лидер ANO Андрей Бабиш ведет переговоры о формировании следующего кабинета с ультраправой SPD и автомобилистами от имени президента. Фиала сказал журналистам, что 6 ноября лично передаст заявление об отставке президенту.

Напомним, 3 ноября ANO Бабиша, Свобода и прямая демократия (SPD) и Автомобилисты за себя подписали коалиционное соглашение.

После этого в Чехии собрался на первое заседание новый состав Палаты представителей, который был избран на выборах 3-4 октября.

5 ноября Нижняя палата парламента Чехии, Палата депутатов, на заседании избрала спикером Томио Окамуру – лидера правой популистской партии SPD. Она должна войти в будущую правительственную коалицию.

