В Чехии проукраинское правительство Фиалы уходит в отставку: что известно
- Кабинет министров Чехии после учредительного собрания новоизбранной Палаты депутатов уходит в отставку.
- По конституции страны президент Петр Павел примет отставку правительства Фиалы.
- В то же время, нынешние министры будут уполномочены на временной основе продолжать выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
Сегодня на заседании правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы, лидера Гражданской демократической партии (ODS), утвердило свою отставку.
В Чехии проукраинское правительство Фиалы уходит в отставку
Как пишет Radio Prague International, Кабинет министров Чехии после учредительного собрания новоизбранной Палаты депутатов уходит в отставку.
По конституции страны президент Петр Павел примет отставку правительства Фиалы, а нынешние министры будут уполномочены на временной основе продолжать выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
Лидер ANO Андрей Бабиш ведет переговоры о формировании следующего кабинета с ультраправой SPD и автомобилистами от имени президента. Фиала сказал журналистам, что 6 ноября лично передаст заявление об отставке президенту.
Напомним, 3 ноября ANO Бабиша, Свобода и прямая демократия (SPD) и Автомобилисты за себя подписали коалиционное соглашение.
После этого в Чехии собрался на первое заседание новый состав Палаты представителей, который был избран на выборах 3-4 октября.
5 ноября Нижняя палата парламента Чехии, Палата депутатов, на заседании избрала спикером Томио Окамуру – лидера правой популистской партии SPD. Она должна войти в будущую правительственную коалицию.