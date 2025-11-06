Готовится заседание Ставки верховного главнокомандующего по итогам рабочей поездки в Донецкую и Днепропетровскую области.

Будет увеличено финансирование корпусов ВСУ, которые находятся в самых горячих боях.

Об этом сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Подготовка к проведению Ставки главнокомандующего

— Мы готовим также сегодня очень активно Ставку и некоторые другие форматы с военными, с министром обороны, с командой Офиса по итогам поездки в Донецкую и Днепровскую области на этой неделе, — сказал президент.

По его словам, были вопросы от бригад относительно решений, которые “работают не полностью”. Были также и отзывы комбатов о поставках оружия и программах поддержки.

— Мы будем увеличивать финансирование бригадам, будем увеличивать финансирование корпусам, которые на первой линии, в самых горячих боях, – добавил он.

По словам Зеленского, Кабинет министров должен увеличить возможности военных покупать необходимую технику, оборудование, компоненты.

— Много, в частности, вопросов по списанию имущества. Мы все должны урегулировать. Говорили подробно и о новой контрактной основе службы в нашей армии – все это прорабатывается, и должны быть четкие детали для наших воинов, – отметил президент.

Санкции против России

Зеленский сообщил о введении новых санкций против РФ, в частности против российской деятельности в Арктике.

— Это для России – очень прибыльное дело: значительную часть ресурсов, которые враг продает ежегодно, они добывают именно на тех землях, в тех акваториях, которые находятся в Арктике. Речь идет о десятках миллиардов долларов ежегодно, – отметил глава государства.

По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы партнеры работали и против всего того объема ресурсов, которые россияне продают из Арктики.

— Также мы синхронизировали 19-й пакет санкций Евросоюза, как я и обещал, в нашей юрисдикции. Важно, чтобы так же поступили другие страны Европы, которые находятся за пределами ЕС, в частности Норвегия, Швейцария, Великобритания. Партнеры нас слышат – принимают наши предложения, – отметил президент.

Зеленский также поручил готовить новые решения СНБО против российского производства оружия, схем обхода санкций, российской пропаганды, а также против лиц с украинским гражданством – коллаборационистов, которые выбрали Россию и заработки с ней во время войны.

Президент подчеркнул, что деятельность таких лиц должна быть заблокирована.

