Откройте комментарии под новостью о ТЦК или о другой спорной теме, касающейся армии.

Помимо российских ботов, вы также увидите немалое количество предубеждений, касающихся военной службы.

“Завтра повезут на штурм”, “Изобьют в военкомате и выбросят на произвол судьбы”, “Посадят мыть туалеты” – это не фантазия автора, а реальные шаблоны того, что пишут люди о службе.

Азовская школа создана, чтобы изменить предвзятое отношение к армии и объяснить обществу основные плюсы службы в качестве профессионального украинского военнослужащего.

Профессионализм и опыт одного подразделения

Во времена, когда украинская армия вела бои в зоне АТО/ООС и очень медленно сбрасывала с себя влияние советского прошлого, подразделение Азов уже строилось на совершенно новых принципах подхода к военной службе.

Для азовца служить в армии и своем подразделении – это не просто необходимость, определенная законом.

Это путь к развитию личности как в узкопрофильной военной специальности, так и в формировании навыков, которые пригодятся в гражданской жизни после окончания военной службы.

Азовская школа – это навыки, которые ценятся везде

Во время военной службы в 1 корпусе НГУ Азов каждый боец ощущает на себе личностный рост и усиление навыков, которые раньше могли быть слабым местом во время важных задач:

Стрессоустойчивость. Множество вызовов, необходимость быстрых решений. Это формирует в личности устойчивость к форс-мажорам и критическим ситуациям.

Ответственность. В армии ты знаешь свою задачу и полностью отвечаешь за каждый этап ее выполнения.

Креативность. Азов приветствует людей с нестандартным мышлением, которое рвет старые шаблоны и может ломать планы врага.

Умение работать в команде. Войско – это не об индивидуализме и соперничестве в коллективе. Это подразделение, которое работает как единый организм.

Это только основные навыки, которые развивает в человеке военная служба в рядах Азова. Все зависит от направления службы, которое можно выбрать самостоятельно.

Путь в Азовскую школу

Сейчас 1 корпус НГУ Азов проводит набор во все бригады, входящие в его состав.

Это сотни вакансий в бригадах Азов, Буревий, Любарт, Кара-Даг и Красная Калина.

Если хочешь узнать больше о службе в корпусе, заполняй анкету на azov.army и жди обратной связи от рекрутеров. Стань первым, кто пройдет новую Азовскую школу.

