Почему не приходят выплаты за без вести пропавшего в 2025 году: основные причины и что делать
С 1 февраля 2025 года в Украине изменился порядок выплат семьям военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен. На данный момент случаются ситуации, когда деньги не поступают вовремя или не выплачиваются вовсе.
Почему не выплачивают выплаты родным пропавших без вести и что делать в таком случае — читайте на Фактах ICTV.
Почему не приходят выплаты за без вести пропавшего: изменения в 2025 году
В 2025 году выплаты для семей пропавших без вести военнослужащих осуществляются по новым правилам. С 1 февраля вступили в силу изменения в Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.
Согласно документу, военнослужащий может составить личное распоряжение, в котором указать, кто именно из родственников получит денежное обеспечение в случае пропажи без вести или попадания в плен. Личное распоряжение можно оформить с 1 февраля 2025 года.
Если такого распоряжения нет, выплаты, то есть его заработная плата и надбавки, распределяются по определенному порядку, что может вызвать задержки.
В общем, согласно закону, выделяют две очереди лиц.
Первая очередь:
- жена или муж;
- законные представители малолетних или несовершеннолетних детей (в случае уплаты алиментов дети не претендуют на выплаты);
- дети с инвалидностью независимо от возраста;
- родители военнослужащего, но если они не были лишены родительских прав;
Вторая очередь:
- совершеннолетние дети военнослужащего;
- родные братья и сестры.
Обратите внимание! Теперь к кругу родственников теперь не относятся лица, находящиеся на иждивении военного. Соответственно они не могут получать выплаты за без вести пропавшего военного.
Выплаты за без вести пропавшего: сколько могут получить родственники
Полную сумму денежного обеспечения (100%) может получить лицо, которое военный заранее отметил в своем личном распоряжении. Это может быть один из близких родственников, например, отец, мать или жена. В таком случае только указанное лицо будет иметь право на получение всей суммы выплат.
Если же такого распоряжения нет, то, согласно законодательству, выплаты распределяются следующим образом:
- 50% денежного обеспечения делятся поровну между всеми членами семьи первой очереди;
- 20% денежного обеспечения делятся между лицами второй очереди, если среди ближайших родственников (первой очереди) нет претендентов.
Например, если у военнослужащего есть и мама, и жена, то каждая из них будет получать по 25% от общей суммы денежного обеспечения.
Куда обращаться, если не выплачивают выплаты без вести пропавшего
Если не известно о месте пребывания военнослужащего, то статус без вести пропавший предоставляет воинская часть. После того как семья получит официальное подтверждение из ТЦК и СП о том, что военнослужащий пропал без вести или попал в плен, она имеет право обратиться за соответствующей денежной помощью.
Следует помнить, что начисление средств не происходит автоматически. Чтобы воспользоваться правом на выплату, нужно обязательно подать заявление на получение денежного обеспечения в ТЦК и СП, добавив все предусмотренные документы. Если известна конкретная воинская часть, можно отправить обращение непосредственно туда.
Хотя закон устанавливает срок рассмотрения заявления в течение 30 дней, на практике иногда возникают задержки.
Важно учесть, что пока продолжается служебное расследование относительно исчезновения военного или его пребывания в плену, выплата не осуществляется.
В случаях, когда подтверждено, что военный сдался в плен добровольно, тогда семья не имеет права на получение выплат (статья 65 Конституции Украины).
Если командир воинской части отказал в назначении и начислении выплаты, тогда необходимо получить отказ в письменном виде и обращаться в окружной административный суд по месту регистрации лица или местонахождению воинской части.
Фото: Владимир Зеленский