С 1 февраля 2025 года в Украине изменился порядок выплат семьям военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен. На данный момент случаются ситуации, когда деньги не поступают вовремя или не выплачиваются вовсе.

Почему не выплачивают выплаты родным пропавших без вести и что делать в таком случае — читайте на Фактах ICTV.

Почему не приходят выплаты за без вести пропавшего: изменения в 2025 году

В 2025 году выплаты для семей пропавших без вести военнослужащих осуществляются по новым правилам. С 1 февраля вступили в силу изменения в Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Согласно документу, военнослужащий может составить личное распоряжение, в котором указать, кто именно из родственников получит денежное обеспечение в случае пропажи без вести или попадания в плен. Личное распоряжение можно оформить с 1 февраля 2025 года.

Если такого распоряжения нет, выплаты, то есть его заработная плата и надбавки, распределяются по определенному порядку, что может вызвать задержки.

В общем, согласно закону, выделяют две очереди лиц.

Первая очередь:

жена или муж;

законные представители малолетних или несовершеннолетних детей (в случае уплаты алиментов дети не претендуют на выплаты);

дети с инвалидностью независимо от возраста;

родители военнослужащего, но если они не были лишены родительских прав;

Вторая очередь:

совершеннолетние дети военнослужащего;

родные братья и сестры.

Обратите внимание! Теперь к кругу родственников теперь не относятся лица, находящиеся на иждивении военного. Соответственно они не могут получать выплаты за без вести пропавшего военного.

Выплаты за без вести пропавшего: сколько могут получить родственники

Полную сумму денежного обеспечения (100%) может получить лицо, которое военный заранее отметил в своем личном распоряжении. Это может быть один из близких родственников, например, отец, мать или жена. В таком случае только указанное лицо будет иметь право на получение всей суммы выплат.

Если же такого распоряжения нет, то, согласно законодательству, выплаты распределяются следующим образом:

50% денежного обеспечения делятся поровну между всеми членами семьи первой очереди;

денежного обеспечения делятся поровну между всеми членами семьи первой очереди; 20% денежного обеспечения делятся между лицами второй очереди, если среди ближайших родственников (первой очереди) нет претендентов.

Например, если у военнослужащего есть и мама, и жена, то каждая из них будет получать по 25% от общей суммы денежного обеспечения.

Куда обращаться, если не выплачивают выплаты без вести пропавшего

Если не известно о месте пребывания военнослужащего, то статус без вести пропавший предоставляет воинская часть. После того как семья получит официальное подтверждение из ТЦК и СП о том, что военнослужащий пропал без вести или попал в плен, она имеет право обратиться за соответствующей денежной помощью.

Следует помнить, что начисление средств не происходит автоматически. Чтобы воспользоваться правом на выплату, нужно обязательно подать заявление на получение денежного обеспечения в ТЦК и СП, добавив все предусмотренные документы. Если известна конкретная воинская часть, можно отправить обращение непосредственно туда.

Хотя закон устанавливает срок рассмотрения заявления в течение 30 дней, на практике иногда возникают задержки.

Важно учесть, что пока продолжается служебное расследование относительно исчезновения военного или его пребывания в плену, выплата не осуществляется.

В случаях, когда подтверждено, что военный сдался в плен добровольно, тогда семья не имеет права на получение выплат (статья 65 Конституции Украины).

Если командир воинской части отказал в назначении и начислении выплаты, тогда необходимо получить отказ в письменном виде и обращаться в окружной административный суд по месту регистрации лица или местонахождению воинской части.

