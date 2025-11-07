С начала прошедших суток произошло 164 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 95 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 2693 дронов-камикадзе и осуществили 3839 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 7 ноября 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

