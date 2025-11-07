В Украине каждый человек с инвалидностью получает соответствующие социальные выплаты и льготы. Однако могут возникать ситуации, когда выплаты по инвалидности задерживаются или не поступают вовремя. Понимание возможных причин и путей решения этой проблемы является важным для обеспечения надлежащей социальной защиты.

Что делать, когда не приходят выплаты по инвалидности, куда обращаться, чтобы решить проблему — читайте в материале Фактов ICTV.

Пенсия по инвалидности: когда назначается и размер

Согласно закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (статья 32), пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности вследствие общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства) при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (в зависимости от возраста и группы инвалидности).

Если человек получил инвалидность в период прохождения срочной военной службы, то пенсия по инвалидности назначается независимо от наличия страхового стажа.

В зависимости от группы инвалидности (в соответствии со статьями 27 и 28 вышеуказанного закона) пенсия назначается в таких размерах:

100 % пенсии по возрасту — для людей с инвалидностью І группы;

90 % пенсии по возрасту — для людей с инвалидностью ІІ группы;

50 % пенсии по возрасту — для людей с инвалидностью ІІІ группы.

К пенсии по инвалидности могут быть установлены надбавки, дополнительные пенсии, повышения, пенсия за особые заслуги перед Украиной и т. д.

Почему не приходят выплаты по инвалидности

К возможным причинам задержки или невыплаты пенсии по инвалидности можно отнести:

Недостаточный страховой стаж — если человек с инвалидностью не имеет необходимого страхового стажа, это может повлиять на назначение или размер выплат. В таких случаях рекомендуется обратиться в управление труда и социальной защиты населения для получения государственной социальной помощи.

Изменения в законодательстве — с 1 января 2025 года в Украине произошли изменения в процедуре установления инвалидности и подтверждения статуса лица с инвалидностью. Несвоевременное обновление документов или незнание новых правил может привести к задержке выплат.

Технические или административные сбои — проблемы в работе банковских учреждений, задержки в обработке документов или другие технические причины могут стать причиной невыплаты.

Куда обращаться, если не приходят выплаты по инвалидности

Если выплаты по инвалидности не поступают, убедитесь, что все необходимые документы для получения выплат являются действительными и соответствуют действующему законодательству.

В случае изменения места жительства, банковских реквизитов или других важных данных необходимо оперативно уведомлять соответствующие органы, поскольку это также может повлиять на начисление пособия.

Что делать, если не приходят выплаты по инвалидности?

Обратиться в:

Органы социальной защиты населения — прежде всего в местное управление труда и социальной защиты населения. Они могут предоставить информацию о состоянии выплат и возможных причинах задержки.

Пенсионный фонд Украины — в настоящее время выплаты осуществляются через Пенсионный фонд, поэтому стоит обратиться в его территориальное отделение для уточнения информации.

Банковское учреждение — при наличии технических проблем со стороны банка необходимо обратиться в отделение банка, через который осуществляются выплаты.

Позвонить на горячую линию ПФУ (0-800-503-753).

