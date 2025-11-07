Если президент США Дональд Трамп даст согласие, производители готовы начать поставки ракет Tomahawk (Томагавк) в Украину.

Об этом заявил во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о ракетах Tomahawk

– Как я и говорил, мы работаем над этим вопросом с партнерами – прежде всего с США, с Белым домом и президентом. Отдельно работаем с производителями. Мы говорили, что такое решение (о поставках ракет, – Ред.) – отдельное давление на Россию, оно важно для нас.

Президент Трамп не сказал нет, и различные институты давали нам положительные сигналы по этому решению. Безусловно, окончательное решение – за президентом США, – отметил Зеленский.

По словам главы государства, производители готовы оперативно отреагировать на одобрение поставок.

Зеленский отметил, что Украина уже обсуждала вопрос с производителями, и в случае положительного решения президента Трампа они готовы передать или продать необходимые системы.

Он добавил, что во время переговоров с американской стороной также обсуждался вопрос поставок других дальнобойных систем.

– Нас интересует комплект различных решений. Для нас это сдерживающий пакет против российской агрессии и правильный ответ на удары по нашей гражданской инфраструктуре, прежде всего энергетике. Мы работаем над этим вопросом, и что шансы, что нам передадут (такие системы, – Ред.), точно есть, – сказал глава государства.

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев ведет “позитивные” переговоры о приобретении ракет Tomahawk и другого оружия дальнего действия.

Источник : Укринформ

