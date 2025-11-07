Украина с 2033 года планирует начать локализованное производство шведских многоцелевых истребителей Gripen.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Производство истребителей Gripen в Украине

По словам Дениса Шмыгаля, 6 ноября одна из украинских компаний и шведская компания Saab подписали меморандум о будущей локализации производства истребителей Gripen в Украине. Президент Владимир Зеленский уточнил, что речь идет именно о сроках открытия завода в Украине, а не о получении самолетов.

— Рассчитываем, что с 2033 года Gripen будет значительно локализован в Украине: его производство, от крупноузловой сборки до локализации отдельных деталей, — заявил министр обороны Шмыгаль.

Он также сообщил, что вместе с тем Украина настаивает на поставке самолетов предыдущего класса Gripen C и D уже в 2026 году.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что есть договоренность о получении 150 истребителей Gripen-E.

— Вчера мы отработали с Министерством обороны Швеции детали будущих договоренностей. Мы договорились, что 150 Грипенов класса Эко будут поставлены.

Мы просим, чтобы Украина получила Gripen предыдущего класса C и D как можно скорее. Мы настаиваем, чтобы это был 2026 год, и ведем переговоры с партнерами об этом. А вот производство Gripen-E начнется чуть позже, но в очень близких сроках, – уточнил Денис Шмыгаль.

Также обсуждается старт обучения украинских пилотов и механиков с начала 2026 года.

Накануне министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что шведская сторона может профинансировать часть соглашения с Украиной о продаже десятков истребителей Gripen.

Источник : Офис президента

