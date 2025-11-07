Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что в ближайшее время начнет работу Школа инструкторов, что значительно повысит уровень подготовки инструкторского состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Школа инструкторов

Так, Александр Сырский на совещании по вопросам подготовки личного состава сообщил, что создание Школы инструкторов позволит значительно повысить уровень подготовки инструкторского состава и станет площадкой для накопления и передачи боевого опыта.

Главнокомандующий подчеркнул, что недопустимо привлекать инструкторов к выполнению других задач, не связанных с подготовкой военных.

— Качественная, профессиональная подготовка воинов требует полной отдачи, — отметил Александр Сырский.

Подготовка военнослужащих

Во время совещания также обсудили совершенствование подготовки подразделений.

— Применение на поле боя новейших технологий и тактик, а также расширение kill-зоны требуют постоянного совершенствования подготовки. Главная цель — максимально сохранить жизнь украинского военнослужащего, — подчеркнул главнокомандующий.

По словам Сырского, на сегодняшний день удалось увеличить срок базовой военной подготовки с 30 до 51 дня. Во время подготовки много внимания уделяется противодействию вражеским дронам, применению РЭБ, тактической медицине и т.д.

Отдельно на совещании рассмотрели вопрос подготовки сержантского состава, ведь изменение характера войны требует мощного корпуса младших командиров.

— Увеличиваем время подготовки в этом направлении и расширяем программу курса Лидерство, — заявил Александр Сырский.

Также продолжается работа по подготовке командиров отделений, ведь их взаимодействие во время учений позволяет обмениваться боевым опытом и быстро адаптироваться на поле боя.

Источник : Генштаб ВСУ

