В Украине запускают программу защиты прифронтовых городов от дронов — Зеленский
- В Украине запускают специальную программу, целью которой является защита прифронтовых городов, сообщил Владимир Зеленский.
- Эта программа уже получила поддержку на государственном уровне и готова к внедрению.
- Президент надеется, что такой шаг станет "частью более широкой стратегии защиты прифронтовых территорий".
В Украине стартует специальная программа, направленная на защиту прифронтовых городов, в частности, Херсона, от атак российских дронов.
Зеленский о программе защиты от дронов прифронтовых городов
Зеленский на брифинге сообщил, что программа, разработанная Командованием Сил беспилотных систем, уже получила поддержку на государственном уровне и готова к внедрению.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что инициатива предусматривает “комплекс мер по обнаружению, перехвату и нейтрализации враждебных беспилотников, угрожающих городу”.
К тому же, Зеленский отметил, что разработка аналогичных программ начата и “для других приграничных населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности”.
Глава государства надеется, что эти шаги станут “частью более широкой стратегии защиты прифронтовых территорий”.
К слову, ранее Зеленский сообщал, что до конца ноября в Украине будет производиться 600-800 дронов-перехватчиков в сутки , если не будет прилетов по предприятиям по производству оружия.