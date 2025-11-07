В Украине стартует специальная программа, направленная на защиту прифронтовых городов, в частности, Херсона, от атак российских дронов.

Зеленский о программе защиты от дронов прифронтовых городов

Зеленский на брифинге сообщил, что программа, разработанная Командованием Сил беспилотных систем, уже получила поддержку на государственном уровне и готова к внедрению.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что инициатива предусматривает “комплекс мер по обнаружению, перехвату и нейтрализации враждебных беспилотников, угрожающих городу”.

К тому же, Зеленский отметил, что разработка аналогичных программ начата и “для других приграничных населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности”.

Глава государства надеется, что эти шаги станут “частью более широкой стратегии защиты прифронтовых территорий”.

К слову, ранее Зеленский сообщал, что до конца ноября в Украине будет производиться 600-800 дронов-перехватчиков в сутки , если не будет прилетов по предприятиям по производству оружия.

