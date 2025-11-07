Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине будут массово производить альтернативу дронам Mavic.

Об этом глава государства сообщил по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Альтернатива дронам Mavic

— Мавики. Мы искали альтернативы. Альтернативы найдены — будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будет готовиться финансирование и соответствующие контракты, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также глава государства отметил, что в систему дополнительных баллов нужно внести и дроны для эвакуации, поскольку сохранение жизней является приоритетом.

Владимир Зеленский также рассказал, что в ближайшее время военные разработают программу для усиления защиты неба над Херсоном.

– Программу сегодня представили, она уже готова. Поддержали эту программу, и я попросил разработать соответствующую программу для всех приграничных городов, самых горячих общин, – добавил президент Зеленский.

Что известно о дронах Mavic

Дроны Mavic разработала и выпускает китайская компания DJI, которая является одним из крупнейших в мире производителей такого вида беспилотников. Mavic проектировались для гражданского и коммерческого использования, но с началом полномасштабной войны эти дроны Силы обороны чаще всего применяют против российской армии.

В апреле 2024 года сообщалось, что украинским инженерам удалось передать в серийное производство беспилотник с ироничным названием Шмавик, который успел стать полноценным аналогом Мавиков. Что известно о Шмавике, читайте в материале Фактов ICTV.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в июне 2025 года сообщил, что в Украине разработали антидроновые патроны, которые значительно увеличивает шансы поразить FPV-дроны или Mavic.

Источник : Офис президента

